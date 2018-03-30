Ученые приступили к испытаниям вакцины от рака

Революционная универсальная вакцина от рака, представленная биологами из Стэндфорда в начале этого года, в ближайшее время начнет проходить клинические испытания на добровольцах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету SF Gate, передает Day.Az.

"Люди должны понимать, что мы еще находимся лишь на первых стадиях развития иммунотерапии и проверяем, насколько они будут безопасны для пациента. Поэтому не стоит бежать в больницу и просить эту вакцину - в лучшем случае, она будет готова не раньше, чем через 2-3 года", - заявил Рон Леви (Ron Levy) из Стэнфордского университета (США).

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболеваниями. Она очень проста по своей сути - ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

Рон Леви (Ron Levy) и его коллеги по Стэнфорду уже несколько лет пытаются создать новые виды иммунотерапии, которые бы не просто "натравливали" иммунитет на раковые клетки, а обучали его отличать нормальные ткани организма от злокачественных опухолей. Относительно недавно им удалось создать две революционных вакцины от рака, избавившие 97% подопытных мышей от опухолей сразу нескольких типов.

На этой неделе Леви и его коллеги заявили о том, что они скоро начнут набор добровольцев для участия в первых клинических испытаниях более простой версии этой вакцины, которая заставляет иммунитет убивать рак, но не приводит к развитию постоянной иммунной реакции на опухоли.

В общей сложности калифорнийские медики планируют провести две серии опытов в этом году, в которых примет участие 35 добровольцев, страдающих от легких форм лимфомы, одного из видов рака крови. Каждый участник эксперимента получит по две инъекции активатора иммунной системы и молекулы, "натравливающей" ее на рак, и пройдет серию обследований в стенах Стэнфорда.

Эти испытания, как отмечает Леви, направлены не на оценку эффективности, а на проверку безопасности этой вакцины для здоровья пациентов. Как отмечает ученый, его команда уверена в успешном результате этих тестов, так как оба компонента их препарата уже были одобрены регулирующими органами по-отдельности.

Уверенности добавляет и то, что, в отличие от других видов иммунотерапии или классических химио- и радиотерапии, подобные инъекции не вызывали диареи, рвоты и других проблем со здоровьем у подопытных животных, кроме легкого раздражения кожи.

По словам биолога, успешное завершение этих опытов откроет дорогу для испытания других вариантов его вакцины, поражающих большее число видов рака и способствующих развитию своеобразного "иммунитета" к опухолевым клеткам. "Рак является огромной проблемой для человечества, и мы не остановимся до тех пор, пока мы не решим ее для каждого жителя Земли", - заключает Леви.

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