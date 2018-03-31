Подводная одиссея потерянного фотоаппарата: как 3 года спустя камера вернулась к владельцу - ФОТО

Невероятная история везения и целой цепочки совпадений: фотокамеру уронили в море три года назад, потом ее вымыло на пляж на Тайване, где ее нашли и вернули владелице, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Камеру, покрытую водорослями и наростами, обнаружила группа школьников с учителем, и сперва они с трудом поняли, что это. Но несмотря на все злоключения морские, камера прекрасно работает.

Школьники разместили фотографию находки в Facebook, и счастливая владелица камеры нашлась.

Фотографии с той самой камеры

"Я просто поверить не могла, - рассказала BBC Серина Цубакихара, владелица фотоаппарата. - Я была невероятно удивлена, когда друг рассказал мне об этом и прислал пост с фотографиями".

Серина Цубакихара, студентка японского университета, отдыхала на каникулах на острове Исигаки в 250 километрах от Тайваня. "Я ныряла с аквалангом, когда потеряла камеру. У моего друга кончился кислород в баллоне, и я должна была ему помочь".

Камера уплыла из рук Цубакихары в сентябре 2015 года, и она думала, что потеряла ее навсегда. Но благодаря водонепроницаемому чехлу фотоаппарат отправился в подводную одиссею. Он проплыл сотни километров и в итоге оказался на берегу на Тайване - где его и нашли школьники, очищающие пляж от мусора.

"Ее нашел 11-летний мальчик, - рассказал учитель Парк Ли. - Мы думали, что она наверняка сломана. Но случайно открыли чехол и обнаружили, что вода не проникла внутрь. Более того, мальчик нажал кнопку, камера включилась и даже была заряжена".

Парк Ли посоветовался с детьми, и они решили опубликовать некоторые сохранившиеся на устройстве фотографии. Кадры были сняты в Японии, поэтому они предположили, что и владелец японец. Поэтому пост опубликовали на китайском и японском языках.

В итоге публикацией поделились более 10 тысяч раз, пока наконец она не дошла до ничего не подозревающей владелицы камеры Серины Цубакихары. "Я так рада! Мне невероятно повезло испытать на себе чудо доброты незнакомых людей". Девушка собирается поехать на Тайвань в июне и поблагодарить учителя и школьников, которые нашли ее давно потерянную камеру.