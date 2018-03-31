Акула откусила ногу серфингисту, а теперь он защищает этих хищников от людей - ФОТО - ВИДЕО

Серфингист Майк Кутс (Mike Coots) в возрасте 18 лет повстречал на Гавайях тигровую акулу. Встреча закончилась печально - акула откусила Майку правую ногу, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Но вместо того, чтобы всю жизнь избегать акул, Майк принял необычное решение стать их защитником от браконьеров. Кстати, серфинг он тоже не забросил.

20 лет назад с Майком Кутсом произошел несчастный случай. Он пережил нападение акулы: она вцепилась в ногу парня и рвала ее как кусок мяса. Майк рассказывает, что в тот момент у него проснулся инстинкт самосохранения и он начал бить акулу по морде, пока она его не отпустила.

"Я пару раз хорошенько приложил ей по носу, а потом вернулся на доску. Рука была в крови, но я греб к берегу. И тут начала пульсировать нога. Я увидел что-то в стороне, подумал, что это акула. Оглянулся - а это была моя оторванная нога".

Майка забрали в больницу, сделали ему операцию. Но, несмотря на травму, через месяц парень вернулся в море и продолжил заниматься серфингом.

Трагическая встреча с хищником навсегда изменила отношение Майка к акулам. Сейчас он не только катается на доске по волнам, но и помогает в спасении акул.

"Акулы - не только людоеды, они необходимы для баланса в Мировом океане".

Спустя 20 лет после трагического инцидента Майк Кутс встретился с большой белой акулой у берегов Новой Зеландии. Встречу он снял на видео и, по его словам, был в полном восторге от нее.

"Когда я проводил съемку, большая белая акула подплыла прямо ко мне - она была буквально в миллиметре от меня. Это как встретиться с динозавром - одна из самых крутых вещей на земле. Можно даже почувствовать энергию хищника".

"Остров Стьюарт - одно из немногих мест, где можно встретить белую акулу, но так близко к ней подобраться можно крайне редко".

Майк призывает людей задуматься о том, что надо защищать этих древних хищников от нас самих. Ежегодно люди убивают множество акул ради плавников, и это грозит ужасными последствиями - в скором времени акулы могут просто исчезнуть. Поэтому Майк и другие активисты пропагандируют запрет на их убийство. Ну а кто, если не пострадавший от акулы серфер, может защитить их от более опасного хищника, обитающего на поверхности?