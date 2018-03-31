Акула откусила ногу серфингисту, а теперь он защищает этих хищников от людей - ФОТО - ВИДЕО
Серфингист Майк Кутс (Mike Coots) в возрасте 18 лет повстречал на Гавайях тигровую акулу. Встреча закончилась печально - акула откусила Майку правую ногу, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Но вместо того, чтобы всю жизнь избегать акул, Майк принял необычное решение стать их защитником от браконьеров. Кстати, серфинг он тоже не забросил.
20 лет назад с Майком Кутсом произошел несчастный случай. Он пережил нападение акулы: она вцепилась в ногу парня и рвала ее как кусок мяса. Майк рассказывает, что в тот момент у него проснулся инстинкт самосохранения и он начал бить акулу по морде, пока она его не отпустила.
Майка забрали в больницу, сделали ему операцию. Но, несмотря на травму, через месяц парень вернулся в море и продолжил заниматься серфингом.
Трагическая встреча с хищником навсегда изменила отношение Майка к акулам. Сейчас он не только катается на доске по волнам, но и помогает в спасении акул.
Спустя 20 лет после трагического инцидента Майк Кутс встретился с большой белой акулой у берегов Новой Зеландии. Встречу он снял на видео и, по его словам, был в полном восторге от нее.
Майк призывает людей задуматься о том, что надо защищать этих древних хищников от нас самих. Ежегодно люди убивают множество акул ради плавников, и это грозит ужасными последствиями - в скором времени акулы могут просто исчезнуть. Поэтому Майк и другие активисты пропагандируют запрет на их убийство. Ну а кто, если не пострадавший от акулы серфер, может защитить их от более опасного хищника, обитающего на поверхности?Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!