Уилл Смит сходил на свидание с роботом - ВИДЕО

Американский актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит сходил на свидание с роботом Софией. Видеозапись опубликована на его YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время встречи в отеле на Каймановых островах Смит пытался флиртовать с андроидом, неловко шутил и хотел поцеловать Софию. На это он получил отказ и предложение "остаться друзьями". Робот также раскритиковала музыкальное творчество исполнителя.

Софию создала компания Hanson Robotics, андроида активировали в 2015 году. Она умеет изображать 60 эмоций и поддерживать несложные беседы. В одном из интервью 2016 года София на вопрос, будет ли она убивать людей, ответила положительно. В октябре 2017-го София получила гражданство Саудовской Аравии, это первый в мире случай выдачи гражданства роботу.

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