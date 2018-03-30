Если в городе взорвется ядерная бомба … Смотрите, что будет! - ФОТО

Действующая в США некоммерческая организация "Outrider Foundation" создала сервис, показывающий в зависимости от различных условий последствия ядерного взрыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz, на интерактивной карте после ввода названия интересующего города или населенного пункта можно выбрать тип ядерной бомбы. Интерактивная карта демонстрирует взрыв ядерной бомбы на территории выбранного населенного пункта.

Сервис, наряду с демонстрацией ядерного взрыва, показывает на карте радиус взрыва, взрывную волну, радиацию, а также температуру в эпицентре взрыва.

Помимо этого, алгоритм сайта подсчитывает приблизительное количество погибших и пострадавших в результате произошедшего взрыва.