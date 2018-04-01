Девушка Роналду больше не хочет рожать детей

1 апреля 2018 12:20

Девушка Криштиану Роналду Жоржина Родригес выразила нежелание вновь становиться беременной и рожать детей, передает "Советский спорт".

"Я вижу себя заботящейся о четырех детях, которые к тому моменту будут старше. Не могу представить, что у меня будет больше детей", - цитирует девушку журнал XL Semanal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На данный момент у пары четыре ребенка, трое из которых являются детьми от суррогатной матери.

В ноябре 2017 года Жоржина родила девочку по имени Алана Мартина.

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