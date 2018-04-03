Кроссовер Lincoln Aviator пообещал быть "мощнее суперкаров" - ФОТО

Принадлежащая "Форду" марка Lincoln продолжает постепенно обновлять и оживлять свой модельный ряд. К большому флагманскому кроссоверу Navigator и седану Continental скоро присоединится еще один кроссовер, Aviator, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Его прототип представили в Нью-Йорке, сопроводив весьма амбициозными обещаниями.

Пока что Aviator - это предсерийный прототип, однако серийная модель вряд ли будет сильно от него отличаться, а представят ее уже в следующем году. Aviator, ранее уже существовавший в портфолио серийных моделей Lincoln, займет место на ступеньку ниже флагманского Navigator, но будет несильно уступать по уровню оснащения и характеристикам.

Подробностей об "Авиаторе" известно пока немного. Он станет первой моделью Lincoln, которая получит гибридную силовую установку. Причем в компании не исключают, что на роль ДВС в составе гибрида будет выбран мощный битурбированный V6, а по совокупной отдаче бензинового двигателя и электромотора Lincoln Aviator, как обещают, "превзойдет многие современные суперкары".



В оснащение кроссовера, помимо стандартных премиальных атрибутов типа дорогой отделки, хорошей аудиосистемы и панорамной крыши, войдет множество технологичных опций. Например, для открывания автомобиля и запуска двигателя используется смартфон, а адаптивная подвеска постоянно подстраивается под качество дороги и работает в связке с фронтальными камерами, которые сканируют дорожное полотно перед автомобилем. К тому же Aviator получит в свое распоряжение "фордовские" водительские ассистенты.



В салоне "Авиатора" - три ряда кресел, что, как надеются в Lincoln, заинтересует новых клиентов, которые ищут комфортный, технологичный и мощный кроссовер для большой семьи. В компании также отмечают, что данный прототип - предвестник не просто конкретной серийной модели, а общей концепции, которой компания будет в дальнейшем придерживаться при расширении модельного ряда.