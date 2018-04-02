Неизвестный выиграл полмиллиарда, купив билет на заправке "Лукойл"

В США неизвестный выиграл 521 миллион долларов в лотерею Mega Millions. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Счастливый" билет, как говорится на официальной странице лотереи в Twitter, был продан на одной из заправок "Лукойл" в окрестностях города Ривердейл в графстве Моррис.

Обладатель билета до сих пор не предъявил свои права на выигрыш, известно только, что он умудрился угадать все выигрышные номера - 11, 28, 31, 46, 59 и дополнительный Mega Ball - 1.

Ранее стало известно, что жительница штата Северная Каролина Мишель Шаффлер за день купила два лотерейных билета, которые принесли ей более миллиона долларов выигрыша.

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