Неизвестный выиграл полмиллиарда, купив билет на заправке "Лукойл"
2 апреля 2018 09:47 500
В США неизвестный выиграл 521 миллион долларов в лотерею Mega Millions. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Счастливый" билет, как говорится на официальной странице лотереи в Twitter, был продан на одной из заправок "Лукойл" в окрестностях города Ривердейл в графстве Моррис.
Обладатель билета до сих пор не предъявил свои права на выигрыш, известно только, что он умудрился угадать все выигрышные номера - 11, 28, 31, 46, 59 и дополнительный Mega Ball - 1.
Ранее стало известно, что жительница штата Северная Каролина Мишель Шаффлер за день купила два лотерейных билета, которые принесли ей более миллиона долларов выигрыша.
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