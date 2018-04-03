Что делают девушки израильской армии, когда не надо никого защищать - ФОТО

В серии снимков Майи Толедано молодым девушкам очаровательно удается не поддаваться этому страху и порой очень изящно отодвигать национальную идентичность на второй план. Под грубой тканью солдатской формы скрывается яркая индивидуальность. Даже в армии они стараются идти по пути созидания, выбирая творческие специальности, такие как журналистика, режиссура или образование. Девушки аккуратно подбирают форму, обувь, однообразные белые футболки и почти незаметные украшения, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Конечно, это звучит парадоксально, но кажущееся безразличие героинь снимков Майи на самом деле явное проявление независимости. Эта напускная тоска и пренебрежение - их особый способ протеста против насилия и уничтожения гендерных границ.