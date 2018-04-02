Герои "Страны призраков" заговорили на азербайджанском - ВИДЕО

Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus приступила к показу фильма ужасов "Страна призраков" производства Франции и Канады с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии "Cinemazadeh" в 2018 году. Об этом сообщили Trend в пресс-службе CinemaPlus, передает Day.Az.

Режиссером фильма является Паскаль Ложье.

Режиссёр дубляжа - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Орхан Гасанли, перевод - Хумар Гулузаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Фильм дублировали: Назакят Мамедли, Зарина Гурбанова, Земфира Абдулсамедова, Наджиба Гусейнова, Саид Низами, Ровшан Мамедли и Вюсаля Мамедзаде.

Сюжет фильма: Бэт возвращается в родные места, где много лет назад с её семьёй произошла страшная трагедия. В старом особняке её ждут мать и сестра, помешанная на призраках, чья одержимость злыми духами - не что иное, как отголосок ужасного инцидента, превратившего жизнь в параноидальный кошмар. В доме начинают происходить странные события, объяснить которые Бэт не в силах...

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать зрителей самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

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