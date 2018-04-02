В сети появилась подборка самых неудачных сцен "Звездных войн: Последний джедай" - ВИДЕО

14 декабря на широкие экраны вышла восьмая часть фильма "Звездные войны: последний джедай". А недавно студия Disney на YouTube-канале Star Wars показала неудачные кадры со съемок фильма, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Например, сцену, где генерал Лея Органа (Кэрри Фишер) дает пощечину пилоту По Дэмерону (Оскар Айзек), повторно снимали около 28 раз. Именно столько ударов с одного ракурса можно увидеть на видео с неудачными дублями. С другого ракурса Кэрри Фишер бьет Оскара Айзека еще 13 раз.

В одном из интервью Айзек говорил о том, что в первый съемочный день "Последних джедаев" режиссер Райан Джонсон прогонял эту сцену снова и снова.

"Всего вышло где-то 27 дублей, на которых Кэрри просто бьет меня. И каждый раз она била по разной части моего лица", - рассказал актер.

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