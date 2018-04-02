Ученые разработали клей, который избавит от наложения швов раз и навсегда

Исследователи представили уникальное вещество, которое заживляет любые повреждения тканей за несколько секунд. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Vista News, речь идет о новом хирургическом клее MeTro, призванном полностью заменить наложение швов. Это продукт совместной работы Университета Сиднея и экспертов из США.

Клей отличается повышенной эластичностью. Это позволяет ему подстраиваться под изменения живой ткани, гарантируя, что рана не откроется. Вещество работает также с внутренними повреждениями, то есть оно не боится жидкой среды. С помощью УФ-излучения клей запечатывает рану всего за 60 секунд. В его составе есть разлагаемый энзим, который можно менять, модифицируя продолжительность склеивающего эффекта. Клей может держаться от нескольских часов до месяцев.



Средство вводится в жидком состоянии в любые раны, и быстро заполняет полости, запечатывает артерии, порванные легкие. Его эффективность проверили на грызунах и свиньях. Теперь предстоит проверить его на людях.

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