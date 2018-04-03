Немецкие инженеры создали летающую роболисицу - ВИДЕО

Разработчики из немецкой компании Festo довольно давно занимаются созданием роботизированных зверей. Инженеры Festo разработали робота-бабочку, муравья, медузу, кенгуру, чайку, паука и даже пингвина. Все эти обучающие роботы выглядят очень реалистично и способны удивить своими способностями не только детей, но и взрослых. На этих животных роболинейка Festo не кончается - на днях компания показала летучую роболисицу, передает Day.Az со ссылкой на https://hi-news.ru.

Свою бионическую летающую лисицу разработчики ласково называют "ультралёгким летающим объектом с интеллектуальной кинематикой". Длина "объекта" составляет 87 сантиметров, размах крыльев 228 сантиметров, а вес - 580 грамм. Летающие лисицы - самые большие летучие мыши в мире, а ещё у них кожаные крылья без перьев.

Чтобы качественно сымитировать это свойство животного, разработчики создали тонкую сверхлёгкую и очень прочную мембрану, состоящую из двух воздухонепроницаемых плёнок и трикотажной ткани. Все слои соединены друг с другом в 45 000 точках, образуя своеобразную "сотовую" структуру, которая позволяет крылу гнуться, но при этом не рваться при длительном использовании. Впрочем, робот сможет летать, даже если одно или оба крыла получат незначительные повреждения.

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