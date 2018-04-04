Фотографии из космоса, которые не похожи на Google карты - ФОТО
Мало кто сегодня еще верит в то, что Земля плоская. Однако именно это можно предположить, просматривая спутниковые снимки Земли, сделанные в надире - когда камера смотрит ровно вниз под углом 90 градусов, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Традиционный способ вертикальной съемки скрывает детали, сглаживая горы, водопады и небоскребы так, что то, что мы видим, больше напоминает карту, чем фотографию.
Эта экспериментальная серия спутниковых снимков, сделанных под углом, позволяет раскрыть перспективу и увидеть природную и городскую местность по-новому.
Взять знаменитую гору Фицрой на границе Аргентины и Чили - сразу и не поймешь, что именно на снимке, пока не увидишь подсказку в зубастых тенях, отбрасываемых скалистыми вершинами.
Снимок, сделанный под другим углом, меняет перспективу: изображение мгновенно становится трехмерным - горы приобретают высоту, а долины - глубину. Как будто вы смотрите в окно самолета с высоты 450 км.
Доха, Катар. Жемчужина Катара - искусственный остров на мелководье Персидского залива.
Хьюстон, США. На снимке видно, какую ничтожную часть от территории города составляет островок с небоскребами.
Эр-Рияд - Саудовская Аравия. На примере Эр-Рияда это видно еще лучше (воздух не такой влажный, поэтому можно получить четкий снимок с большим охватом).
Бильбао, Испания.
Шанхай, Китай.
Сан-Паулу, Бразилия - самый населенный город Западного полушария.
Столовая гора нависает над Кейптауном, ЮАР.
Самый высокий в мире водопад Анхель - 979 м.
Каракорумский хребет, Пакистан. На снимке видно все три пика - Гашербрум I (8068 м), Броуд-Пик (8047 м) и Гашербрум II (8035 м).
Голубые горы, Австралия.
Этна - второй по активности вулкан в мире, Италия.
Национальный парк Сион, Юта, США.
Бора-Бора, Таити.
Вулкан Ключевская Сопка, Камчатка, Россия. Из-за периодических выбросов пепла и газа авиарейсы над Камчаткой часто перенаправляют.
Деканские траппы в Индии - одно из крупнейших вулканических образований на земле, состоящее из базальтовых отложений толщиной 2000 метров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!