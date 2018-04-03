Знаменитая турецкая актриса купила дом в Америке?

После завершения съемок сериала "Fi" турецкая актриса Серенай Сарыкая отправилась отдыхать в Майами со своим возлюбленным - актером Керемом Бурсин. Недавно она вернулась на родину.

Как сообщает Day.Аz со ссылкой на axşam.az, на борту самолета журналисты задали актрисе вопрос: "Правда, что вы купили дом в Америке?" - на что она ответила следующим образом:"Я не покупала дом в Америке. Но я бы очень хотела, чтобы у меня там был свой дом. Первый дом я купила на родине. Если у меня будет такая возможность, то второй дом я непременно куплю за границей. Будет ли это Америка или какая-то другая страна, я пока не знаю".