Знаменитая турецкая актриса купила дом в Америке?
3 апреля 2018 14:03 67
После завершения съемок сериала "Fi" турецкая актриса Серенай Сарыкая отправилась отдыхать в Майами со своим возлюбленным - актером Керемом Бурсин. Недавно она вернулась на родину.
Как сообщает Day.Аz со ссылкой на axşam.az, на борту самолета журналисты задали актрисе вопрос: "Правда, что вы купили дом в Америке?" - на что она ответила следующим образом:"Я не покупала дом в Америке. Но я бы очень хотела, чтобы у меня там был свой дом. Первый дом я купила на родине. Если у меня будет такая возможность, то второй дом я непременно куплю за границей. Будет ли это Америка или какая-то другая страна, я пока не знаю".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!