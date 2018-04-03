Реакция русских слушателей на азербайджанские хиты - ВИДЕО

3 апреля 2018 14:47

Блогер Фариз Меликов разместил в YouTube ролик, в котором показал реакцию русских слушателей на популярные азербайджанские песни разных лет, передает Day.Az со ссылкой на gapp.az.

В ролике Ф.Меликов в компании русских друзей прослушивает азербайджанские хиты разных лет, которые те слышат впервые - в число прослушанных композиций были включены песни Гарагана, Xpert'а, Рауфа Ахмедова, Мири Юсифа и дуэт Анара Нагылбаза и Бриллиант Дадашевой.

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Нажмите на видео для просмотра:
Реакция русских слушателей на азербайджанские хиты

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