Ученые назвали привычки, которые продлевают жизнь

Британские ученые рассказали, какие именно привычки продлевают человеку жизнь. Примечательно, что многие из них являются очень странными, или необычными, но в плане влияния на фактор жизни очень эффективными. Специалистам удалось установить, что алкоголь для здоровья может быть полезен. Установленный факт, что 32 миллиграмма красного вина в день помогает сократить риск развития диабета, атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Также, по словам ученых, нельзя часто принимать душ. Дело в том, что такое интенсивное мытье может смыть невидимый глазом защитный слой кожи, что лишает тело и вообще организм защиты от бактерий и инфекций. По словам учёных, если даже часто чистить зубы, то даже можно испортить эмаль.

Также полезным оказалось нахождение в тишине. Дело в том, что громкие и резкие звуки приводят к выработке ряда гормонов, которые негативно влияют на эмоциональный фон и нервную систему соответственно.

Специалисты отмечают, что для чувствительных к шумам людей резкий звук может стать причиной сердечного приступа.