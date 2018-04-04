Айсель Мамедова примет участие в pre-party "Евровидения-2018" в Москве

Представительница Азербайджана на "Евровидении-2018" Айсель Мамедова (AISEL) примет участие в pre-party конкурса в Москве (Россия). Об этом сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт конкурса, передает Day.Az.

Pre-party "Евровидение-2018" состоится 7 апреля в торгово-развлекательном комплексе VEGAS Кунцево в Москве.

Наряду с некоторыми представителями "Евровидения" текущего года, к мероприятию также присоединятся участники конкурса прошлых лет из разных стран.

Отметим, что на своей официальной странице в социальной сети представительница Азербайджана на "Евровидении-2016", популярная певица Сямра Рагимли также сообщила об участии в pre-party в Москве.

Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Ведущие конкурса - актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела (Filomena Cautela), журналист, шоувумен Сильвия Альберто (Sílvia Alberto), актриса Даниэла Руа (Daniela Ruah) и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо (Catarina Furtado).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook