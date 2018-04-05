«Папа всегда с тобой»: после 24 лет поисков китаец нашел пропавшую дочь - ФОТО

В 1994 году Ван Мин (Wang Mingqing) и его жена Луи продавали фрукты на одной из улиц города Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Ван на минуту оставил одну 3-летнюю дочь Ци Фэн, чтобы добежать до соседней лавки и разменять мелочь для покупателя. Когда он вернулся, девочка пропала, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Так трагично началась история поисков, продлившихся 24 года.

"Дочь знала лишь наши с мужем имена. Но не знала, где мы живем, - вспоминает мать девочки. - Первые полгода я ходила и искала по округе, а муж ездил на велосипеде. Это было все равно что искать иголку в стоге сена". Безутешные родители развешивали листовки о пропаже дочери, давали объявления в газетах и на различных сайтах. Помимо пропавшей девочки, у пары было еще двое детей, и семья никогда не покидала город Чэнду в надежде, что однажды их ребенок найдется.

Через 11 лет Ван устроился работать таксистом, чтобы расширить географию поисков. На заднем стекле машины он повесил объявление о том, что ищет пропавшую дочь, распечатал визитки с информацией и рассказывал об этом каждому пассажиру, готовому слушать. Отцу пришлось использовать фотографию младшей дочери, которая была похожа на сестру, поскольку фотографий Ци Фэн у него не было.

Кан Ин прилетела в Чэнду к родителям вместе с мужем и двумя детьми

Благодаря этому история появилась в соцсетях. Ею заинтересовались местные, а потом и национальные СМИ. Полиция тоже пыталась отыскать девочку, но безуспешно. Когда находились похожие дети, результат ДНК-теста приходил отрицательный.

Жители Чэнду, следившие за этой историей, принесли цветы для Кан Ин и ее родителей

Прорыв в многолетних безуспешных поисках произошел в этом году, когда художник, работающий в полиции, нарисовал Ци Фэн такой, какой она могла бы быть во взрослом возрасте. Набросок разошелся по интернету, и однажды на него наткнулась 27-летняя Кан Ин, живущая в тысячах километров от семьи Вана. Девушка была поражена, насколько этот портрет был похож на нее.

Младшая сестра Кан Ин

Кан Ин написала Вану, и они провели ДНК-тест. После 24 лет горя и бесконечных поисков Ван наконец нашел свою дочь - результат оказался положительным. Приемные родители девушки рассказали, что нашли ее совсем маленькой на обочине дороги и выросла она всего в 20 километрах от Чэнду.

Семья Вана в полном составе

3 апреля Кан Ин прилетела вместе с мужем и двумя детьми в Чэнду, чтобы встретиться с давно потерянной семьей. После стольких лет отчаяния и разочарований Ван наконец обнял дочь и сказал: "С этого момента папа с тобой. Папа всегда поможет тебе".