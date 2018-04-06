Как ФБР раскрыло тайну оторванной головы 4000-летней мумии - ФОТО

В 1915 году группа американских археологов обнаружила древний египетский некрополь Дейр эль-Берша и вход в скрытую гробницу. Внутри тесной комнаты из известняка им открылось страшное зрелище - на кедровом саркофаге лежала оторванная голова мумии, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Комната, которую исследователи обозначили как "гробница 10A", была местом упокоения египетского номарха Джехутинахта и его жены. В какой-то момент за 4 тысячи лет их "сна" в гробницу наведались грабители и украли золото и драгоценности. Расхитители бросили в угол торс мумии и попытались поджечь гробницу, чтобы замести следы.

Обнаружившие разграбленную гробницу археологи отправили в Музей Изящных искусств в Бостоне сохранившиеся после налета саркофаги и деревянные скульптуры в 1921 году. Большая часть коллекции оставалась в хранилище вплоть до 2009 года, пока их не выставили. Хотя торс мумии остался в Египте, отрубленная голова стала гвоздем экспозиции в США. Она привлекала внимание посетителей, ее окружала тайна. "Голова была найдена на саркофаге номарха, но кому она принадлежит, правителю или его жене, неизвестно", - рассказала куратор музея Рита Фрид. И тогда было решено провести ДНК-тест.

"Проблема в том, что до 2009 года не было известно ни об одном успешном извлечении ДНК-пробы у мумии возрастом 4 тысячи лет".

кспедиция у входа в гробницу 10А, 1915 год

Египетский климат быстро разрушает ДНК. Поэтому музей обратился к ФБР, чтобы разгадать загадку.

Федеральное бюро расследований никогда не проводило экспертизу столь древнего образца. Успешное же извлечение генетического материала у древней мумии могло добавить новую технику в арсенал криминалистов и расшифровать прошлое других древних останков.

"Честно говоря, я не ожидала, что это сработает, потому что в то время считалось, что это невозможно", - рассказала судебный медэксперт ФБР Одиль Лореил (Odile Loreille).

Исследователи полагают, что номарх Джехутинахт и его жена жили примерно в 2000 году до нашей эры во время Среднего царства в Древнем Египте. Хотя стены гробницы были голыми, саркофаги древних правителей были украшены красивыми иероглифами и изображениями их загробной жизни.

Группу людей, которая разграбила гробницу, вели американские археологи Джордж Рейснер и Хэнфорд Стори. Они использовали динамит, чтобы попасть внутрь захоронения.

Во время подготовки к выставке в 2005 году с помощью компьютерной томографии выяснилось, что у загадочной головы мумии отсутствуют щеки и часть челюсти. Возник новый вопрос, откуда у покойного такие отклонения. Исследователи предположили, что это могло быть следствием древнего ритуала, также известного как "Церемония открытого рта". Его проводили, чтобы усопший мог есть, пить и дышать в загробном мире.

"Тут нужен очень специфический надрез. Мы были удивлены, насколько точно была проведена операция. То есть уже 4 тысячи лет назад египтяне выполняли короноидэктомию". Однако другие специалисты сомневались, что в Древнем Египте могли провести операцию при помощи примитивных инструментов. Чтобы доказать обратное, нейрохирург Пол Чепмен с командой хирургов удалили с помощью долота и молотка те же челюстные кости, что отсутствовали у неизвестной головы.

Все же, кому принадлежала голова, осталось по-прежнему неизвестным.

Врачи и работники музея поняли, что лучше извлекать ДНК из коренных зубов мумии, потому что часто они выступают как маленькие капсулы времени, которые могут поведать о генетическом прошлом человека.

Украшенная крышка саркофага

В отверстие шеи отрубленной головы ученые вставили проводную камеру. Первый зуб, до которого они дотянулись, не поддался, второй же оторвался мгновенно. Это был здоровый и прекрасно сохранившийся зуб. На протяжении нескольких лет команда ученых безуспешно пыталась извлечь из зуба генетический материал. И тогда в 2016 году они обратились к медэксперту ФБР Одиль Лореил.

Одиль Лореил пришла в ФБР после 20 лет изучения древних ДНК. Она извлекала генетический материал у пещерного медведя возрастом 130 тысяч лет, работала над установлением личностей жертв Корейской войны, выяснила имя двухлетнего ребенка, погибшего на "Титанике", и доказала, что найденные на Урале останки принадлежат двум детям Романовых (но не смогла подтвердить, есть ли среди них княжна Анастасия).

Ученые и врачи извлекают зуб из мумифицированной головы

В лаборатории бюро Лореил просверлила корень зуба и извлекла частички порошка. Затем она растерла зуб и поместила его в ДНК-библиотеку для будущих исследований. Она внесла данные о зубе в компьютер и изучила строение и детали хромосом в образце. Когда программа обработала запрос, на экране появилось уведомление - образец зуба принадлежит мужчине.

Одиль Лореил доказала, что мумифицированная голова принадлежала номарху Джехутинахту. Кроме того, она установила, что у древнеегипетских мумий можно успешно извлечь ДНК. "Для египтологов это один из святых Граалей".

Исследование Одиль Лореил раскрыло еще одну тайну. На протяжении веков археологи и историки бились над происхождением древних египтян и тем, как близко связаны с ними современные люди, живущие на территории Северной Африки. К удивлению ученых, по материнской линии предок Джехутинахта был евразийцем.

Деревянные фигурки номарха Джехутинахта и его жены, найденные в разграбленной гробнице

Достижения Лореил позволят ученым узнать больше о древней цивилизации. Правда, трудиться им придется над старыми образцами, поскольку в 1983 году власти Египта запретили вывозить из страны древние артефакты или человеческие останки. Но для сотрудников бостонского музея главная награда в том, что они наконец узнали, кому же принадлежит голова. На это им потребовалось 100 лет. Теперь они могут сменить табличку.