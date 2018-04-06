Раненой маленькой птице вылечили ноги с помощью «снегоступов» - ФОТО
6 апреля 2018 02:24 89
Добрые ребята из Калифорнийского центра дикой природы спасли юного пересмешника с травмой лапок, из-за которой птица почти не могла ходить, сидеть на ветке и брать предметы, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Птичке приходилось стоять все время на пальцах, что и без травмы наверняка мучительно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
00:10 393
Точный гороскоп на пятницу
5 апреля 20:55 431
Ученые научили ИИ предсказывать смерть
5 апреля 20:04 7 544
Эта ночь в Баку обещает быть самой страшной за всю весну - ВИДЕО
5 апреля 16:59 1 138
7 самых дорогих и красивых отелей мира - ФОТО
5 апреля 00:57 3 630
Обнаружено "кладбище" дизельных автомобилей Volkswagen - ФОТО
5 апреля 23:36
Китай обратился в ВТО с жалобой на американские пошлины
5 апреля 23:33
Великобритания открыла новую военно-морскую базу в Бахрейне
5 апреля 22:45
Позорный бизнес нового президента Армении
5 апреля 22:33
Американский спортсмен помог предотвратить стрельбу в школе
5 апреля 22:26
“WhatsApp” istifadəçiləri təhlükə ilə üz-üzə
-
5 Апр. 17:54 24 019
-
5 Апр. 22:52 23 005
-
5 Апр. 09:36 10 841
-
5 Апр. 09:57 8 078
-
5 Апр. 20:04 7 544