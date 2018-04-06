Раненой маленькой птице вылечили ноги с помощью «снегоступов» - ФОТО

Добрые ребята из Калифорнийского центра дикой природы спасли юного пересмешника с травмой лапок, из-за которой птица почти не могла ходить, сидеть на ветке и брать предметы, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Птичке приходилось стоять все время на пальцах, что и без травмы наверняка мучительно.

Спасатели смастерили для птицы что-то наподобие крошечных снегоступов. Благодаря такой обувке лапы пересмешника встали в правильное положение.