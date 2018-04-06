Раненой маленькой птице вылечили ноги с помощью «снегоступов» - ФОТО

6 апреля 2018 02:24

Добрые ребята из Калифорнийского центра дикой природы спасли юного пересмешника с травмой лапок, из-за которой птица почти не могла ходить, сидеть на ветке и брать предметы, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Птичке приходилось стоять все время на пальцах, что и без травмы наверняка мучительно.

Спасатели смастерили для птицы что-то наподобие крошечных снегоступов. Благодаря такой обувке лапы пересмешника встали в правильное положение.

 

В центре дикой природы рассказали, что обычно требуется неделя или две на то, чтобы ноги пришли в норму. И спасатели подтвердили, что лечение прошло успешно и юный пересмешник уже готов к возвращению в дикую природу, чтобы радовать своими трелями.

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