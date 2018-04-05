Очевидец из окна автомобиля снял на видео «космического пришельца» - ВИДЕО
5 апреля 2018 13:38 345
Опубликовано видео, на котором изображена загадочная фигура вооруженного человека в скафандре. Кадры, снятые очевидцем в небе над бразильским городом Гояния, распространило издание Daily Star.
Автомобилист, проезжая по трассе, зафиксировал на камеру мобильного телефона таинственную темную фигуру "пришельца" на фоне оранжевого неба. Как сообщает издание, очевидцы испугались увиденного и предположили, что на Землю произошло вторжение НЛО, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Специалисты пока никак не комментируют увиденные кадры.
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