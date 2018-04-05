Эта ночь в Баку обещает быть самой страшной за всю весну - ВИДЕО
В кинотеатре премиум класса CinemaPlus Azerbaijan с 13 на 14 апреля состоится "Ночь фильмов ужасов". Об этом сообщили Trend в пресс-службе CinemaPlus, передает Day.Az.
С 22:30 до 07:00 зрителям будут продемонстрированы фильмы "Страна призраков", "Тихое место" и "Винчестер". Гостям бесплатно будут предоставлены закуски, напитки и музыка.
"Ночь обещает быть самой страшной и пугающей за всю весну. Но если у вас стальные нервы и вы любите острые ощущения, то вы уже знаете, где все соберутся, - говорится в сообщении.
В перерывах между сеансами всех ждут интересные конкурсы и розыгрыши призов.
Фильмы "Страна призраков" и "Винчестер" были дублированы студией "Cinemazadeh" с профессиональным азербайджанским дубляжом.
Билеты можно приобрести в сети кинотеатров CinemaPlus.
Цена билета: 20 AZN. VIP 35 AZN.
Дополнительная информация: 012 499 89 88 или 119
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