Ученые научили ИИ предсказывать смерть

Хотели бы вы знать свое будущее? Ответ на этот вопрос не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Ведь наряду с положительными моментами мы можем узнать и что-то, что может повергнуть нас в шок. К примеру, дату своей смерти.

И недавно группа ученых Московского физико-технологического института вместе со своими коллегами из компании Gero создала искусственный интеллект, который умеет выяснять биологический возраст человека и предсказывать вероятность его смерти. О научном исследовании сообщает издание Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Согласно обнародованным данным, разработанный ИИ способен делать прогноз, основываясь на различных показателях здоровья человека. Сбор информации осуществляется при помощи особого датчика, похожего на фитнес-трекер. Однако само устройство, помимо "традиционных" пульса, давления и данных о проделанном пути, также способно рассчитать и биологический возраст, основываясь на системе искусственного интеллекта. Продвинутая нейросеть может вычислить возраст всех внутренних органов человека, узнать функциональное состояние и сравнить его со средними показателями нужной возрастной группы. Как заявил один из авторов проекта, Петр Федичев,

"Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы: достаточно данных о движениях человека, записанных трекером. Мы использовали возможности этой технологии, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который поможет оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска задолго до того, как человек сдаст какие-либо анализы. Разница между паспортным и биологическим возрастом станет сигналом о том, что нужно улучшить состояние своего здоровья. То есть устройство сможет не только предсказать приближающуюся смерть, но и отсрочить ее".

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