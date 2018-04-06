Точный гороскоп на пятницу

Cегодня гороскоп склоняет к требовательности, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами. Не спешите судить окружающих, хотя именно такое желание сегодня будет у вас регулярно возникать. Вместе с тем стремление к совершенству, к чему также склоняют вас звезды, может очень пригодиться вам на работе. Тенденция сегодняшнего дня - пунктуальность и основательность, поэтому день не слишком подходит для легких любовных увлечений. Сегодняшнее знакомство, а тем более начало отношений - это всерьез и надолго. Вообще если вы уверены в своих чувствах, это ваш день. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.

Овен

Сегодня - отличный день для того, чтобы Овен получил поддержку в любых своих начинаниях. В первую очередь, это касается любви и отношений: если Овен собирался завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого ему не найти. Кроме того, день предоставляет Овну хорошие возможности для заключения договоров, новых знакомств и деловых контактов. Семена сотрудничества, дружбы или любви, посеянные сегодня, обязательно взойдут, принеся хорошие плоды.

Телец

Ключом к успеху в гороскопе Тельца является осторожность: день будет буквально пропитан напряженностью, способной вылиться в конфликт! В отношениях с близкими людьми у Тельца сегодня возможны разлад и выяснение отношений. Не исключены и трения с коллегами, вызванные спорными ситуациями или соперничеством. Тельцу сегодня необходимо быть тише воды ниже травы, если он хочет провести этот день плодотворно. Не поддаться на провокации он сможет, лишь вооружившись огромным запасом терпения.

Близнецы

День будет пробовать Близнецов на прочность, однако хорошая новость заключается в том, что у Близнецов масса сил, чтобы этому противостоять! Есть вероятность того, что Близнецам придется отстаивать свои интересы, участвовать в споре или даже отбиваться от нападок окружающих: начальства, знакомых, коллег. Что бы ни произошло, звезды гороскопа советуют им не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти удобную дверь с надписью "Выход".

Рак

звезды гороскопа предвещают Раку день, полный приятных новостей, событий и даже сюрпризов, однако парадокс заключается в том, что Рак вряд ли сумеет по достоинству это оценить. Наоборот, не исключено, что он будет без всякого повода испытывать апатию и недовольство. Возможно, виной этому то, что последнее время в жизни Рака произошло много событий, и эмоции его притупились. А может быть, Рак просто устал. Звезды советуют ему встряхнуться и пойти навстречу всему хорошему, что сегодня ему приготовила жизнь!

Лев

у Льва обещают проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить ему какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Лев, скорее всего, сам придумает, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. Возможно, в его представлении отсутствие скуки - это генеральная уборка силами всех членов семьи, а может быть дружеская вечеринка или поход всей семьей в кино - тут уж как повезет.

Дева

Деве не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь - особенно те, от которых многое зависит. Если же Дева не последует этому совету, ей придется приготовиться к тому, что какие-то ее сегодняшние начинания застрянут на полпути или дадут сбой, а какие-то и вовсе потерпят поражение. Отличительной чертой дня является то, что любые начинания Девы принесут ей в лучшем случае массу забот. Так не лучше ли денек подождать? Стоит ли так торопиться?

Весы

у Весов есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах Весов, к которым они не могли подступиться, или о неожиданных событиях, которые Весы смогут направить в нужное им русло. Даже если обстоятельства будут складываться против них, звезды гороскопа обещают, что Весы сумеют найти в этом свои плюсы и выгоды. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист - возможность в каждой опасности. Сегодня запас ловкости и оптимизма Весов помогут им в этом убедиться!

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону заняться своими финансами. День наделяет его логичностью и внимательностью, благодаря чему для Скорпиона не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Скорпиону, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал. Скорпиону стоит воспользоваться тем, что практически любые его сегодняшние планы и действия, связанные с деньгами (кроме рискованных и необдуманных) обещают оказаться успешными.

Стрелец

в жизни Стрельца нет места трем вещам: бездумному "авось", интуиции и слепому везению - они способны сильно его подвести. Рассчитывать на "удачное стечение обстоятельств" и "фарт" для Стрельца сегодня также продуктивно, как и ждать у штормящего моря погоды. Так что если Стрелец сегодня настроен преуспеть, ему придется логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.

Козерог

эмоции Козерога обещают быть очень сильными, но при этом они будут находиться в равновесии. Такое сочетание позволит Козерогу тонко чувствовать и понимать все, что происходит вокруг. Настроение окружающих, мотивы их поступков и даже некоторые их мысли не будут для Козерога особенной тайной. Его обострившаяся проницательность может граничить с телепатией! Звезды гороскопа советуют Козерогу использовать это для того, чтобы проникнуть в самую суть важной для него ситуации.

Водолей

Водолею не стоит доверять окружающим - они могут вольно или невольно его подвести. Особенно это касается незнакомцев, а также людей из его дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Возможно, внимательно оглянувшись вокруг, Водолей сегодня вдруг обнаружит, что кто-то намеренно ему вредит, распускает сплетни или плетет интриги за спиной. А может быть, Водолею нанесут другой урон: обругают в метро, обсчитают в магазине. Чтобы подобного не произошло, сегодня ключом к успеху для него является бдительность. И этого вполне достаточно, ведь кто предупрежден, тот не безоружен.

Рыбы

Рыбы способны быть чересчур требовательными и к себе, и к окружающим! День наделяет их желанием контролировать все, что происходит вокруг. Любые отступления от намеченных планов они способны воспринять как личное оскорбление. В первую очередь такой настрой Рыб способен коснуться окружающих, выливаясь в ворчание и придирки. Однако Рыбы могут точно также досадовать и на себя, чувствуя свое бессилие в каком-то вопросе. Чтобы день принес им больше позитивных эмоций, сегодня Рыбам стоит смириться с тем, что далеко не все зависит от их усилий. А тем более от их желаний.

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