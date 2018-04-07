Фотошпионы поймали новый BMW X5 M - ФОТО

"Заряженный" BMW X5 M подловили на финальных тестах и под камуфляжем уже не прототип, а фактически предсерийный вариант, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Выложившее снимки издание Motor1 утверждает, что фотошпионам попалась тестовая версия уже в серийном кузове. И новый BMW X5 M узнаваем даже под камуфляжем.

Новинку выдают более крупные "ноздри" решетки радиатора, развитые воздухозаборники с другими бамперами, спойлер на крыше. Плюс счетверенные выхлопые патрубки и колесные диски на 21 дюйм, сквозь которые хорошо видные перфорированные диски усиленных тормозов с суппортами синего цвета.

BMW X5 M нового поколения построен на современной модульной платформе CLAR, которая уже легла в основу свежих BMW 5, 6 и 7 серии. Эта "тележка" предполагает более широкое применение облегченных материалов в структуре кузова, за счет чего Х5 сможет сбросить до 100-150 кг по сравнению с предшественником.

Под капотом М-версии ожидается 4,4-литровый битурбовый V8 мощностью около 600 л.с. от M5 последнего поколения.

Премьера обычного Х5 ожидается уже в сентябре на автосалоне в Париже, но его "заряженную" версию М, как ожидается, покажут только в 2019 году.