В сети обнаружили самого грустного бульдога. Все дело в бровях - ФОТО
Морда этой собачки выглядит так, будто каждый день ей приходится вставать в шесть утра и идти на работу. Но на самом деле это очень жизнерадостный песик, а такой грустный взгляд у него из-за пятен над глазами, которые уж очень напоминают брови, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Хозяйка Мадам Брови и не думала, что щенок станет звездой соцсетей. Сейчас на инстаграм песика подписаны более 26 тысяч человек. И все дело в вечно разочарованной мордашке.
Янина из Германии взяла домой Мадам Брови в феврале 2018 года, когда та была еще совсем крошкой. Женщина заметила необычные пятна, похожие на брови, поэтому и дала собаке подходящее имя. И завела ей собственную страницу в инстаграме.
В самом деле, из-за пятен, напоминающих брови, собака выглядит вечно разочарованной чем-то.
Даже банка собачьего корма ее не радует.
Цветок тоже настроение не поднимает.
Даже алкоголь не помогает. Мадам Брови всегда грустная.
Когда смотришь на Мадам Брови, возникает мысль, что ничем эту собаку порадовать нельзя. Но внешность обманчива.
Действительно, случаются моменты, когда можно запечатлеть и радостное выражение морды Мадам Брови.
Например, когда она играет.
Или когда отдыхает.
А еще хозяйка Мадам Брови делает с участием собаки очень жизненные мемы.
"О нет, снова понедельник".
Благодаря шикарным бровям и вечно грустному выражению морды Мадам Брови может составить конкуренцию даже знаменитому сердитому коту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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