Иллюзия безопасности: выживших после стрельбы школьников заставили ходить с прозрачными рюкзаками - ФОТО

После массовой стрельбы в школе города Паркленд, штат Флорида, в результате которой погибли 17 человек, школьники вернулись с весенних каникул. И их ожидали новые меры безопасности - в частности, учащихся обязали носить прозрачные рюкзаки, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Администрация школы уверяет, что такая мера создана для их же безопасности, но школьники просто возненавидели ее и ответили потоком стеба. Одна из главных причин такой реакции связана с тем, что это вмешательство в частную жизнь, да и совсем не решает проблему. А из-за постоянных обысков и досмотров дети чувствуют себя будто в тюрьме. К тому же девушки не могут спрятать тампоны и другие средства, необходимые при месячных, которые они совсем не хотят демонстрировать.

Школьники придумали оригинальный способ выразить одновременно солидарность с женским полом и яростный протест против ситуации с оружием в стране. Они до отказа наполняют свои новые прозрачные рюкзаки тампонами, вставляют листы бумаги с критикой и гордо маршируют по коридорам школы.

"Мой новый рюкзак видно насквозь - почти как лобби NRA (Национальная стрелковая ассоциация США). Ну теперь-то я себя чувствую в по-о-олной безопасности. Я ценю старания тех, кто это придумал, но нашей стране надо сосредоточиться на настоящей проблеме, а не превращать школы в тюрьмы".

"Прозрачные рюкзаки - это глупо".

"В этом рюкзаке есть все, что волнует политиков. Кроме денег".

"Для всех, у кого возникли вопросы о моем рюкзаке с тампонами.

В нем только Tampax Light. Я не знал. Завтра будут Super.

Размеры, цены... Я так много узнаю о женском здоровье. Эти штуки, оказывается, дорогие. И нужно что-то сделать, чтобы такие товары стали доступнее".

Ну а кто-то пришел с домашним аквариумом.

Но далеко не все согласны с такой формой протеста. Например, 16-летняя Рейчел Пэднис рассказала, что не видит ничего такого в новых мерах безопасности: "Если это спасет хотя бы одного школьника, я готова на такую жертву".

Тем не менее девушка уверена, что, если кто-то захочет пронести оружие, он все равно это сделает. "Многие ученики носят ланчбоксы, которые не проверяют, как и кошельки или сумочки на молнии. Мне кажется, что металлодетекторы или какие-то другие приспособления будут более эффективными. Хотя в этом случае в школу, где учатся 3200 человек, будет выстраиваться многочасовая очередь".