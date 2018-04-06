Группа 30 Seconds to Mars выпустила новый долгожданный альбом
6 апреля 2018 19:17 134
Популярная группа 30 Seconds to Mars презентовала долгожданный альбом America.
Релиз пластинки состоялся 6 апреля 2018 года на лейбле Interscope, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Отметим, что в альбом America вошли 12 треков, в записи которых приняли участие и приглашенные музыканты - ASAP Rocky и Холзен. Кроме того, лидер группы Джаред Лето даже отправился в автостоп-путешествие по США за несколько дней до релиза.
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