Группа 30 Seconds to Mars выпустила новый долгожданный альбом

6 апреля 2018 19:17

Популярная группа 30 Seconds to Mars презентовала долгожданный альбом America.

Релиз пластинки состоялся 6 апреля 2018 года на лейбле Interscope, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отметим, что в альбом America вошли 12 треков, в записи которых приняли участие и приглашенные музыканты - ASAP Rocky и Холзен. Кроме того, лидер группы Джаред Лето даже отправился в автостоп-путешествие по США за несколько дней до релиза.

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