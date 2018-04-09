«Я даю голос тем, у кого обычно его нет, и это самое важное»: непростая жизнь бездомного фотографа с 16-летним стажем - ФОТО

Британский фотограф Эд Голд (Ed Gold) уже почти двадцать лет профессионально занимается фотожурналистикой, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Объект его снимков - маленькие культурные и этнические группы, отрезанные от мира.

За 16 лет Эд стал одним из лучших фотографов в своей нише, его работы не раз публиковала BBC и другие крупные издания. Однако, несмотря на профессиональное признание, с самого начала своей карьеры фотограф остается бездомным.

Фотографией Эд увлекается с 8 лет, но в университете учился на графического дизайнера. По окончании учебы он не смог устроиться на работу, но продолжал заниматься фотографией - поэтому ему приходилось ночевать на улице или, когда повезет, у друзей.

"Это был тяжелый опыт, но с тех пор я понял, что страсть к фотографии и тяга к креативности для меня всегда будут на первом месте. Каждому из нас необходимо иметь цель в жизни - и мое видение этой цели для меня важнее всего остального". Эд Голд

Упорный труд, опыт и публикации в ведущих изданиях не гарантируют успеха в финансовой части фотожурналистики.

"Самое большее, на что я могу рассчитывать от продажи своей работы на публикацию, - это 700 долларов за раз, и эта сумма в среднем покрывает только 10 процентов от необходимых затрат на дорогу. Мне так и не удалось заработать тем, чем я занимаюсь, себе на жизнь, поэтому во время путешествий я подрабатываю разнорабочим, чтобы покрыть расходы".

Эд Голд на подработке во время путешествия в Австралию

Однажды, после того как местный пилот подбросил его до нужного места, Эд две недели пилил древесину при 40-градусном морозе, чтобы заплатить ему.

За это время Голд превратился в своеобразного фотографа-путешественника, который может выполнять любую ручную работу.

Несмотря на большие жертвы и отсутствие личного комфорта, Эд не собирается останавливаться.

"Фотожурнализм - это мое призвание. Я занимаюсь этим уже 16 лет и ничего другого для себя не хочу, так что нужно продолжать".

"10 лет ушло на то, чтобы основаться в этой профессии и заработать себе имя. Я вложил в это все свое время и многим пожертвовал - семьей, домом и личным имуществом. Так что я уже никогда не поверну назад".

Эд делает уникальные фотопроекты. Их участники - это зачастую отрезанные от цивилизации культурные и этнические группы, о чьей жизни мало кто знает и на чье социальное положение многие предпочитают не обращать внимания.

Его фотографии - это не просто изображения. Часто он проводит кропотливую исследовательскую работу и подолгу общается с представителями групп, которых снимает. В результате его проекты создают полноценный портрет культурного наследия этих людей, чья жизнь иначе была бы предана забвению. Также в своих постах Эд часто выступает с критикой властей территорий, на которых проживают герои его съемок.

"26 января каждого года расисты отмечают "День Австралии", который среди аборигенов называют днем вторжения"

"Кто еще будет это делать, если не я? Я даю голос людям, у которых обычно нет голоса, - и это важнее всего".

Эд верит, что существует способ изменить ситуацию, но для этого всем фотографам необходимо сплотиться, чтобы каждый мог выполнять ту работу, в которой он лучше всех - специализироваться в своей тематике.

"Сегодня любой человек, у которого есть камера или смартфон, может стать фотографом и обращаться к изданиям. Это полностью обесценило фундаментальные навыки, опустив понятие "фотограф" до такого уровня, что ни один профессионал не может на этом нормально зарабатывать. Мои изображения можно встретить только благодаря тому, что я уже сделал себе имя после стольких лет работы. Если бы я только начинал, я бы уже такого не добился".