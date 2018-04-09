«Я даю голос тем, у кого обычно его нет, и это самое важное»: непростая жизнь бездомного фотографа с 16-летним стажем - ФОТО
Британский фотограф Эд Голд (Ed Gold) уже почти двадцать лет профессионально занимается фотожурналистикой, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Объект его снимков - маленькие культурные и этнические группы, отрезанные от мира.
За 16 лет Эд стал одним из лучших фотографов в своей нише, его работы не раз публиковала BBC и другие крупные издания. Однако, несмотря на профессиональное признание, с самого начала своей карьеры фотограф остается бездомным.
Фотографией Эд увлекается с 8 лет, но в университете учился на графического дизайнера. По окончании учебы он не смог устроиться на работу, но продолжал заниматься фотографией - поэтому ему приходилось ночевать на улице или, когда повезет, у друзей.
Эд Голд
Упорный труд, опыт и публикации в ведущих изданиях не гарантируют успеха в финансовой части фотожурналистики.
Эд Голд на подработке во время путешествия в Австралию
Однажды, после того как местный пилот подбросил его до нужного места, Эд две недели пилил древесину при 40-градусном морозе, чтобы заплатить ему.
За это время Голд превратился в своеобразного фотографа-путешественника, который может выполнять любую ручную работу.
Несмотря на большие жертвы и отсутствие личного комфорта, Эд не собирается останавливаться.
Эд делает уникальные фотопроекты. Их участники - это зачастую отрезанные от цивилизации культурные и этнические группы, о чьей жизни мало кто знает и на чье социальное положение многие предпочитают не обращать внимания.
Его фотографии - это не просто изображения. Часто он проводит кропотливую исследовательскую работу и подолгу общается с представителями групп, которых снимает. В результате его проекты создают полноценный портрет культурного наследия этих людей, чья жизнь иначе была бы предана забвению. Также в своих постах Эд часто выступает с критикой властей территорий, на которых проживают герои его съемок.
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Эд верит, что существует способ изменить ситуацию, но для этого всем фотографам необходимо сплотиться, чтобы каждый мог выполнять ту работу, в которой он лучше всех - специализироваться в своей тематике.