Генетики нашли родину правителей империи инков

Анализ ДНК потомков последних владык империи инков показал, что предки легендарного Уайны Капака и прочих "сынов Солнца" жили в окрестностях озера Титикака, как об этом повествуют легенды индейцев. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Genetics and Genomics, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иногда генетика позволяет нам открыть то, что было стерто со страниц истории, или искажено в последующие эпохи. Нам удалось раскрыть лишь небольшую часть тайн этой удивительной цивилизации. Если нам удастся найти мумию хотя бы одного из правителей империи, мы узнаем гораздо больше о том, где и как появились первые инки", - рассказывает Рикардо Фуджита (Ricardo Fujita) из университета Лимы (Перу).

Империя инков была самым крупным и могущественным государством Нового Света до пришествия туда испанских конкистадоров, охватывая территорию, которую сегодня занимают Перу, крупные регионы Чили и Эквадор, а также небольшие уголки Аргентины и Боливии. Она возникла примерно в начале 13 века, и всего через 200 лет она охватила огромную территорию и примерно 10 миллионов людей.

Государство инков интересно с исторической точки зрения тем, что оно не имело типичных черт всех древних и современных империй Старого света - у инков не было привычной нам письменности, свода законов, валюты, металлургии и системы счета, а также "классических" феодальных или деспотических отношений между верховными правителями и их подданными.

Отсутствие письменности и уничтожение всех мумий инков испанцами, как объясняет Фуджита, породило одну из самых интересных и пока не решенных загадок истории этого необычного федеративного государства. Мы до сих пор не знаем родину этих индейцев и то, где жили первые "сыновья Солнца", императоры инков.

Ситуацию дополнительно осложняет то, что среди потомков инков существует две разных легенды, описывающих то, как возникла их цивилизация. Одна из которых помещает родину первых правителей империи у берегов далекого озера Титикака, а другая - в нескольких десятках километров к югу от Куско, бывшей столицы империи, на границе Боливии и Перу.

Фуджита и его коллеги попытались найти ответ на этот вопрос, расшифровав ДНК нескольких десятков современных жителей Перу, считающих себя потомками "сыновей Солнца", предварительно отобрав из них те, имена чьих предков встречаются в испанских хрониках.

В общей сложности ученым удалось найти 19 потомков легендарного Уайны Капака и прочих "сынов Солнца", и расшифровать их Y-хромосому - небольшую часть ДНК, которая передается только по отцовской линии. Сравнивая наборы мелких мутаций в ней, можно раскрыть родословную ее владельцев и определить, где могли жить их предки.

Результаты этого сравнения несколько удивили ученых. Оказалось, что родственников правителей империи можно было разбить на две группы, одна из которых была близка по устройству Y-хромосомы к индейцам из племени аймара, живущим у берегов озера Титикака, а вторая - к жителям региона Пакариктампу, расположенного неподалеку от этого водоема. Общий предок первой группы потомков правителей инков жил на Земле примерно 540 лет назад, а второй - около 900 лет назад.

Подобное положение предположительных прародин правителей империи, как считает Фуджита, хорошо сочетается с тем, что говорят легенды инков. По его мнению, инки "переехали" в Куско не сразу, а двигались в сторону будущей столицы постепенно, остановившись на некоторое время в Пакариктампу. Это объясняет расхождения между легендами и объясняет то, почему они возникли в разные эпохи существования империи.

Все эти идеи, по словам генетика, можно проверить, если правительство Перу разрешит начать раскопки на территории собора святого Кристобаля в Куско, под которым предположительно захоронены останки Пауллу Инка, одного из сыновей Уайны Капака.

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