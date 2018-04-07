Назван самый богатый человек Европы
Самым богатым человеком Европы стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, занявший четвертое место в мировом рейтинге самых богатых людей мира. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По версии Bloomberg Billionaires Index, Арно обошел основателя и экс-президента компании Inditex испанца Амансио Ортегу. Агентство оценило состояние французского миллиардера в 70,7 миллиарда долларов.
В списке же самых богатых людей мира Арно опережают основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и американский предприниматель Уоррен Баффетт.
Louis Vuitton - французский дом моды, специализирующийся на производстве предметов роскоши, в частности, чемоданов, сумок, модной одежды и аксессуаров. Фирма была основана еще в 1854 году.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Фотошпионы поймали новый BMW X5 M - ФОТО
Точный гороскоп на субботу
-
6 Апр. 15:17 9 769
-
6 Апр. 15:24 6 038
-
6 Апр. 17:35 4 428
-
6 Апр. 21:51 4 126
-
6 Апр. 15:11 4 054