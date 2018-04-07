Продавец, вооруженный водяным пистолетом, поверг в бегство грабителей в Британии - ВИДЕО

Джо Чесвуорт, владелец магазина, чтобы предотвратить хищения, вооружился водяным пистолетом Super Soaker SP310. Со слов британского предпринимателя, местные подростки повадились воровать товары из торгового заведения. Чтобы охладить пыл малолетних воришек, Джо обзавёлся водяным пистолетом, передает Day.Az со ссылкой на Caters Clips.

Судя по видеозаписи, запечатлённой камерой внутреннего наблюдения, первое испытание нового "вооружения" прошло успешно. Группа подростков вынуждена была ретироваться, когда торговец применил против них "запрещённый приём".

После бегства несостоявшихся грабителей, Джо Чесвуорт надеется, что впредь при помощи нового "вооружения", сможет сдержать подростков от воровства в его магазине.

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