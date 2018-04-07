3 тыс. сотрудников Google выступают против разработки технологий для Пентагона - ВИДЕО

Более 3 тысяч работников Google подписали открытое письмо к руководству компании с призывом прекратить сотрудничество с Пентагоном, передает Day.Az со ссылкой на RT.com. Разработанные корпорацией технологии используются в рамках проекта Минобороны США для анализа изображений, полученных с боевых беспилотников. По мнению сотрудников Google, это может повлечь за собой гибель людей.

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