Найдена жаба, которая сражается усами - ФОТО

Своеобразные усы самцов усатых чесночниц нужны им вовсе не для красоты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, ряд острых выростов на верхней губе служит амфибиям оружием, которым они стараются пропороть недругу брюхо.

Среди людей великолепные усы далеко не всегда свидетельствуют о достоинствах их обладателя, хотя сами усачи наверняка хотели бы убедить нас в обратном. Однако среди усатых чесночниц (Leptobrachium boringii) похвальбу усами игнорировать не принято, ибо выросты на верхней губе, которыми самцы обзаводятся к сезону размножения, служат им довольно грозным оружием.

Вообще для амфибий характерны более-менее мирные брачные сражения: если два самца решают выяснить, кто из них более достоин самки, то всё заканчивается или чем-то вроде реслинга, или просто демонстрацией боевых поз. Но и тут не обходится без исключений, и усатая чесночница - одно из них. Во-первых, это тот редкий видов амфибий, у которого самцы намного превосходят самок по размеру.

Обычно это говорит о том, что самцы вынуждены участвовать в весьма ожесточённых схватках. И для таких схваток они часто обзаводятся оружием. В случае усатых чесночниц это острые выросты на верхней губе - "усы". К сезону размножения таких выростов появляется от 10 до 16 штук.

Большую часть года жабы проводят в лесу, но в феврале и марте, когда наступает сезон размножения, самцы выходят к рекам и ручьям, где занимают выгодные позиции на прибрежных камнях и начинают звать дам сердца. Кэмерон Хадсон и Цзинь Чжун Фу из Университета Гвельфа (Канада) в течение двух брачных сезонов следили за усатыми чесночницами, живущими вблизи гор Эмэйшань в провинции Сычуань (Китай).

Как пишут зоологи, им удалось лично наблюдать семь сражений между самцами чесночниц. Причём, по-видимому, таких схваток на 300-метровом участке реки было вдвое больше, поскольку в итоге 14 самцов вынуждены были уступить территорию чужакам.

Бои обычно происходили под водой: самцы старались поддеть врага под брюхо своими усами. До смерти дело не доходило, во всяком случае учёные такого не видели. Однако у многих самцов на брюхе были глубокие раны, указывавшие на то, что последствия схваток могут быть более чем серьёзными. Длина выростов на губе у самцов не слишком варьируется, то есть всё решают сила и размер.

Впрочем, боевые усачи потом оказываются заботливейшими родителями. Самка, после того как навестит самца и отложит икру на подводную часть камня, удаляется обратно в лес, самец же остаётся следить за тем, чтобы будущее потомство было в безопасности. Причём, что любопытно, многие самцы охраняют икру, оплодотворённую другим кавалером: генетический анализ показал, что гены самца и зародышей часто не сходятся. По-видимому, самец захватывает чужую территорию с уже оплодотворённой икрой, но почему-то не уничтожает потомство соперника.

Зоологи не знают, в чём причина такого великодушного поведения. Возможно, избыток икры служит для самца заслоном, если вдруг к гнезду пожалует серьёзный хищник, а может, самки отдают предпочтение тем самцам, у которых много икры, - ведь это говорит о том, что самец уже кого-то потеснил, и, следовательно, не нужно пренебрегать его боевыми генами.

Так или иначе, самцы остаются с икрой до вылупления детёнышей, после чего удаляются в лес вслед за самками, оставляя головастиков созревать в водах реки или ручья.

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