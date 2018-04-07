Во время бейсбольного матча на плечо игрока пытался сесть орел - ВИДЕО

Орел стал героем поединка Главной лиги бейсбола (МЛБ) между "Миннесотой Твинс" и "Сиэтл Маринерс".

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, игрок "Маринерс" Джеймс Пэкстон во время звучания гимна США заметил, как орел пытается сесть ему на плечо. Бейсболист под удивленные крики болельщиков сохранил самообладание и не поддался панике.

"Я просто стоял и пытался не паниковать. Я не собирался бежать. Когда он впервые подлетел к моему лицу, я уклонился от него, но он попытался сесть на мое плечо. Полагаю, орел также был очень напуган", - рассказал после игры Джеймс Пэкстон.

В прошлом году в Японии одним из "героев" матча национальной профессиональной лиги по бейсболу стал пробежавший по полю во время игры в прямом эфире кот. Животное промчалось по полю и скрылось в технической зоне.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

