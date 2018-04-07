Ученые показали место, где мы будем жить на Марсе - ВИДЕО

Ученые из Нидерландов рассмотрели Марс с точки зрения места, пригодного для жизни первых поселенцев. Астрогеологи учитывали, что первопроходцы будут использовать марсианский лед и риголит - верхний сыпучий слой планетарного грунта. Даже при том, что зерновые и овощи придется выращивать в крытых теплицах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, на видео красными и оранжевыми пятнами отмечены регионы, которые хороши в качестве посадочных площадок, но крайне неблагоприятны для выращивания тепличных растений.Синим и темно-синим цветом - области, идеальные для марсианского растениеводства. А цвет морской волны указывает на компромисс.

"Некоторые идеальные места для строительства колонии уже использовались NASA как посадочные площадки", - отметили специалисты из Университета Вагенинген.

Области, которые ученые сочли наиболее подходящими для жизни, не отравлены тяжелыми металлами, отличаются умеренным радиационным фоном и равнинным ландшафтом. Однако именно там в изобилии можно найти калий, железо и кремний. При оценке почвы и марсианского ландшафта, ученые пользовались данными NASA.

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