Предложение руки и сердца захватило соцсети благодаря поступку отца - ФОТО

Это был бесценный момент, который Эллисон Баррон и Леви Блисс запомнят на всю оставшуюся жизнь.

И речь идёт не о предложении руки и сердца, которое Леви сделал спустя два года отношений. Особо отличился отец девушки, который решил подшутить над парочкой и во время романтика стоял позади своего будущего зятя с табличкой "Скажи нет", передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Эллисон выложила фотографии с предложения руки и сердца в "Твиттер", и они сразу же стали вирусными. Сама девушка рассказывает, что её отец всего лишь пошутил. У него отличные отношения с Леви, и они вместе катаются на велосипедах и играют в теннис.

В итоге слёзы счастья сменились смехом, и Эллисон сказала заветное "да".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook