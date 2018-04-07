Джеки Чану - 64 - ФОТО

7 апреля актеру Джеки Чану исполняется 64 года.

Он начинал кинокарьеру в гонконгских боевиках - и даже снялся в массовке в фильмах знаменитого Брюса Ли "Кулак ярости" и "Выход дракона". Со временем Чан выработал свой собственный боевой стиль, акробатический, с использованием подручных предметов во время схватки - и неизменными элементами комедии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего в его фильмографии более 100 фильмов, в части из них он снимался еще в Гонконге (серия "Полицейская история", "Доспехи бога"), а потом перебрался в Голливуд, где также смог добиться успеха ("Час пик"). Все трюки в своих фильмах Чан выполняет сам, а его фирменным знаком стал показ неудачных дублей в конце каждой картины.

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