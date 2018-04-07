В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
7 апреля 2018 16:18 210
В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии - часовне над Гробом Господним по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи и считается чудом.
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