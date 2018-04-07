"Мы 24 года искали дочь, и нам помог художник, который представил её взрослой" - ФОТО

Невероятная история произошла в Китае. Родители много лет непрерывно искали своего ребёнка и обнаружили его живым и счастливым, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Девочка пропала, когда ей было три года. Родители, как обычно, проводили день за работой в овощной лавке. Но, закончив обслуживать покупателей, они обнаружили, что малышка Кифенг исчезла. Убитые горем мама и папа годами искали ребёнка и размещали объявления в газетах и в Сети.

Семья никогда не покидала своего города Чэнду, Китай. Они до последнего верили, что девочка вернётся домой. Ван Мицин даже специально пошёл работать таксистом - в надежде, что однажды он увидит её на улице. Мужчина прикрепил на заднее стекло машины баннер и раздавал всем, кого встречал, листовки с информацией о дочке. Поскольку фотографии маленькой Кифенг у них не было, они взяли снимок её сестры - девочки были очень похожи. Старания и страдания родителей привлекли внимание СМИ.

Китайская полиция за это время находила нескольких девушек, которые могли оказаться потерявшейся Кифенг. Но анализ ДНК каждый раз давал отрицательный результат. Шли годы, а любящие родители по-прежнему не оставляли попыток найти свою дочь.

Но однажды полицейский художник прочёл об этой истории и решил помочь семье. Он нарисовал предполагаемый портрет взрослой Кифенг, и его распространили в Интернете.

За тысячи километров, на другом конце страны девушка по имени Кан Ин увидела фотографию и не смогла сдержать изумления - на портрете была она! Кан связалась с мистером Мицином, и он рассказал ей подробности о своей дочери: у неё был шрам на лбу, и её тошнило, когда она плакала. Эти же особенности были и у Кан Ин.

Было решено незамедлительно провести ДНК-тест. Он подтвердил, что Кан Ин и есть пропавшая Кифенг, которая уже успела обзавестись мужем и двумя детишками. Семья воссоединилась - было пролито немало слёз и сказано немало слов. За чудесной встречей следил весь Китай.