Смертельная схватка рыси с гремучей змеей попала на камеру - ВИДЕО

Жители штата Аризона сняли на видео схватку североамериканской рыси и гремучей змеи, которая произошла на проезжей части неподалеку от одного из частных домов. Видео было опубликовано на сайте Jukin Media, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Борьба длилась около минуты, в итоге победила рысь, которая ушла с добычей в зубах.

"К счастью, мы находились в машине. Если бы мы шли пешком, я бы точно не стала подходить поближе, а просто убежала. Оказаться в такой момент между ними - последнее, чего бы я хотела", - сказала одна из очевидиц произошедшего.

Рысь невосприимчива к яду гремучей змеи, поэтому, даже если змея укусила бы ее много раз, хищнику ничего не грозило.

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