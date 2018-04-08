«Черная пантера» побила рекорд «Титаника»

Фильм "Черная пантера" вышел на третье место среди самых кассовых фильмов в истории США, обогнав по сборам "Титаник". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Картина компании Marvel по итогам пятницы собрала в американском прокате $659,3 млн, в то время как культовый "Титаник" в 1997 году всего собрал $659,5 млн. При этом уикенд еще не завершился.

В мировом прокате "Черная пантера" собрала $ 1,29 млрд, что позволило ей войти в десятку самых кассовых фильмов в истории.

25 марта сообщалось, что лента заняла первое место по сборам среди всех фильмов про супергероев, побив рекорд "Мстителей".

"Черная пантера" рассказывает о приключениях одноименного супергероя. В США ленту назвали самой политкорректной из-за большого числа темнокожих актеров, среди них -- Чадвик Босман, Майкл Б. Джордан, Данай Гурирой и Даниэль Калууей.

Премьера состоялась 16 февраля. Глава киностудии Marvel Кевин Файги заявил, что компания хочет снять продолжение фильма.