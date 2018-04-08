«Знание — это опасность»: вышел трейлер экранизации «451 градуса по Фаренгейту»
8 апреля 2018 10:01 183
Телеканал HBO опубликовал трейлер фильма "451 градус по Фаренгейту", снятого по одноименному роману Рэя Брэдбери, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"451 градус по Фаренгейту" рассказывает о будущем, в котором книги запрещены законом и их сжигают отряды пожарных-огнеметчиков.
Главные роли в картине исполнили Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон. Режиссером стал Рамин Бахрани ("99 домов").
Премьера телеадаптации состоится весной 2018 года.
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