«Знание — это опасность»: вышел трейлер экранизации «451 градуса по Фаренгейту»

Телеканал HBO опубликовал трейлер фильма "451 градус по Фаренгейту", снятого по одноименному роману Рэя Брэдбери, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"451 градус по Фаренгейту" рассказывает о будущем, в котором книги запрещены законом и их сжигают отряды пожарных-огнеметчиков.

Главные роли в картине исполнили Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон. Режиссером стал Рамин Бахрани ("99 домов").

Премьера телеадаптации состоится весной 2018 года.

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