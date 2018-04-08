Пасхальные кролики в стиле Playboy: 6 звёзд, для которых нет ничего святого - ФОТО

8 апреля 2018 11:37

На Западе Пасху в этом году отмечали 1 апреля. И "инстаграмы" звёзд уже пестрят фотографиями в тематических костюмах, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Кто-то традиционно посвятил это время семье, кто-то просто выложил милые снимки. Но были и те, для кого праздник стал поводом надеть кроличьи ушки.

Целая плеяда звёзд - Майли Сайрус, Паскаль Краймер, Рита Ора, Обри О'Дей, Пэрис Хилтон и Эмбер Тёрнер - перепутала пасхального кролика с плейбоевским зайчиком и выложила соответствующие жаркие снимки.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az