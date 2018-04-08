В Колумбии спасли белку, сделав ей непрямой массаж сердца - ВИДЕО
8 апреля 2018 14:27 168
Жители колумбийского города Картахен спасли белку, получившую удар током на высоковольтной линии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах видно, что грызун лежит на сиденье мопеда, а молодой человек аккуратно постукивает ему по грудной клетке. Постепенно белка начинает дышать.
Как следует из описания видео, очнувшись, зверек спрыгнул с мопеда и убежал.
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