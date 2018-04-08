Победительница в лотерею разделила $1 млн на еженедельные выплаты до конца жизни

Подросток из Канады впервые купила лотерейный билет и сразу обеспечила себя на всю жизнь.

Чарли Лагард решила в свой 18-летний день рождения испытать удачу. Девушка купила бутылку шампанского и лотерейный билет за $4, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Как говорится, новичкам везёт! И девушка сорвала джекпот. Ей было предложено сразу забрать всю сумму в миллион канадских долларов либо разделить её на еженедельные выплаты до конца жизни. После встречи с финансовым консультантом девушка выбрала последний вариант, поскольку так сумма выигрыша не будет облагаться налогом.

Теперь Чарли будет получать по 1000 канадских долларов (это 775 американских долларов) в неделю. Девушка планирует потратить деньги на путешествия, образование и заниматься любимым делом, посвятив себя фотографии.

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