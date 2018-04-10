Загадочные сюрпризы, которые можно увидеть на великих памятниках архитектуры - ФОТО

Порой, любуясь старинными церквями и соборами, на фасаде можно заметить странные барельефы, которые совершенно не вписываются в архитектурный стиль здания. Скажем, каменную голову быка над воротами готического собора. Иногда попадаются и совсем уж абсурдные фигурки - вроде космонавта на сооружении XVIII века. Day.Az со ссылкой на Kulturologia раскрывает смысл этих архитектурных "пасхалок".

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Флоренция, Италия)

Стены этого знаменитого собора украшены большим количеством неприметных деталей, которые непонятно каким ветром сюда занесло. Например, на западной стороне здания имеется голова каменного быка. Никто точно не знает, как она здесь очутилась, но существует интересная версия.

Легенда гласит, что в XV веке во время строительства собора один из каменщиков завел роман с женой богатого торговца. Обманутый муж обнаружил предательство и подал жалобу в церковный суд. В ответ каменщик вытесал голову быка и установил ее на стене собора так, чтобы рогатая морда смотрела прямо на магазин торговца как напоминание, кого по-настоящему любит его жена.

Вашингтонский кафедральный собор (США)

Главный собор англиканской церкви в США - шестой по величине в мире. Его строили 83 года - с 1907 по 1990-й. Здание богато украшено резьбой, фресками и мозаикой, а фигур ангелов и горгулий больше четырехсот. И еще одна голова Дарта Вейдера на северо-западной башне.

Появилась эта странная деталь по результатам детского конкурса на лучший эскиз горгульи или химеры для нового собора. Одним из победителей стал набросок головы злодея из вселенной "Звездных войн", сделанный мальчиком из Небраски. Вероятно, Дарта Вейдера посчитали вполне себе химерой.

Костел Святого Якуба (Брно, Чехия)

Костел Святого Якуба строился несколько раз на одном месте. Первым был храм в романском стиле. После его разрушения возвели готический костел, который со временем получил черты барокко, в том числе богатую лепнину. Но двуглавый человечек с голыми пятками, зависший над окном, - это перебор даже для барокко.

Согласно легенде, в былые времена рядом с костелом стоял другой храм. И между ними постоянно велась борьба: чей шпиль будет выше. В итоге костел Святого Якуба победил, и в качестве насмешки над "конкурентами" снаружи прицепили нахальную скульптуру, которая взирала на проигравших.

Но ехидный мальчик еще не самый странный элемент декора этого костела. В 2001 году во время работ в подземельях нашли страшный склеп. Как оказалось, "костехранилище", в котором обнаружили останки более 50 000 человек, было построено во времена эпидемии чумы. Умирало так много людей, что их просто негде было хоронить. Поэтому старые могилы раскапывали и скелеты относили в подземелье костела.

Новый кафедральный собор (Саламанка, Испания)

Этот собор строили с XVI по XVIII век взамен старого, который стал мал для быстро растущего города. Поэтому он несет черты как поздней готики, так и барокко. Вот только не ясно, космонавт - это готика или барокко?

Помимо исследователя космоса, на стенах собора можно обнаружить мифическое существо, поедающее мороженое, дракона и других вымышленных созданий. Это все современные дополнения, которые внесли во время реставрации в 1992 году. Космонавт, например, напоминает о средневековых стремлениях к путешествию в космос и поиску "чужого" вмешательства в дела землян.

Церковь якобинцев (Тулуза, Франция)