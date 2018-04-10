10 привычных вещей, об истинном назначении которых мы не знали - ФОТО

Нас окружают тысячи мелочей, которые мы видим так часто, что уже привыкли к ним и не замечаем их. Но задумывались ли вы об истинном назначении этих вещей?

Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru предлагает вам несколько любопытных примеров, которые раскрывают секреты незаметных для нас приспособлений.

Петелька на рубашке сзади Тут три возможных варианта использования. Первый и самый очевидный - чтобы вешать рубашку. Второй, возможно, тянется из той эпохи, когда носили съемные и накрахмаленные воротнички и галстуки, которые были больше похоже на шарфы, и их надо было как-то фиксировать. Возможно, эту петлю стали делать как раз для этого. Третий вариант неожиданно романтичный - в одном американском университете студент, состоящий в отношениях с девушкой, срезал эту петлю в знак того, что он занят. А девушка, в свою очередь, носила шарф с эмблемой университета своего возлюбленного.

Цилиндр на проводе зарядного устройства Вы наверняка замечали этот небольшой цилиндр на шнуре от зарядки ноутбука. Эта очень важная мелочь - ферритовый фильтр. Он подавляет высокочастотные помехи в электрических цепях.

Отверстие в окнах самолета Для иллюминатора в самолетах используются несколько слоев прочного прозрачного пластика, которые образуют своеобразный "стеклопакет". Окна выдерживают огромные нагрузки и в последнее время делаются из высокопрочного акрилового пластика. Внутренние стекла не столь прочны и изготавливаются из более дешевого оргстекла. Они служат для лучшей шумо- и теплоизоляции салона, создавая воздушную прослойку между собой и внешним окном. Поэтому существует риск, что в случае большой разницы давлений в промежутке между стеклами и в салоне внутреннее "стеклышко" может не выдержать и лопнуть. А маленькое отверстие позволяет нормализовать давление, отводя лишний воздух из межстекольного пространства, или наоборот.

Голубая половина ластика Спросите любого, зачем нужна голубая половинка ластика, и вам наверняка ответят: чтобы стирать чернила ручки. Это не совсем верно. Изначально эта половинка предназначалась для удаления карандаша с плотной бумаги. Розовая часть обычно оставляет следы, стирая карандаш не до конца, а вот голубая резинка удаляет все. Создатели этого ластика скоро поняли, что люди не догадались использовать голубую половинку по назначению, и решили, что лучше адаптироваться и рекламировать ластик по-новому.

Горизонтальные петли для пуговиц Еще одна загадка рубашек. Вы когда-нибудь замечали, что петли для самой верхней и нижней пуговиц горизонтальные, а остальные вертикальные? Это связано с тем, что именно эти две пуговицы с большей вероятностью могут расстегнуться. А горизонтальные петли помешают им.

Лишние дырочки на кроссовках Наверняка вы видели дополнительные дырочки на кроссовках, недоумевая, зачем так высоко продевать шнурки. На самом деле эти отверстия созданы для того, чтобы зафиксировать обувь на ноге и предотвратить соскальзывание и натирание, когда вы занимаетесь спортом. Видео демонстрирует, как именно их использовать.

Отверстие в ложке для спагетти С помощью отверстия в ложке для спагетти можно отмерять количество пасты для стандартной порции.

Маленький кармашек на джинсах Самый частый ответ на вопрос, зачем на джинсах делают этот маленький кармашек, - для ношения там контрацептивов. Конечно, помимо презервативов, в этот карман поместится еще куча мелочей, однако изначально у него было вполне определенное предназначение. В 1873 году джинсы Levi's выпускались со специально отведенным местом для карманных часов.

Дырочка в колпачке шариковой ручки Многие люди страдают привычкой грызть ручку или колпачок. Отверстие в колпачке сделано на тот случай, если человек нечаянно проглотит колпачок и он застрянет в горле - тогда можно будет дышать через отверстие, пока чужеродный предмет не извлекут.