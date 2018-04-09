Основатель Apple удалился из Facebook-а

Сооснователь Apple Стив Возняк рассказал USA Today, что покидает самую популярную в мире соцсеть. Предприниматель пошёл на такой шаг из-за скандала со сливом личных данных пользователей Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

"Пользователи предоставляют все детали личной жизни "Фейсбуку", соцсеть зарабатывает на этом, а люди не получают ничего взамен", - рассказал Возняк о мотивах своего поступка. Предприниматель и инженер признался, что был бы рад платить соцсети, чтобы не видеть рекламу и чтобы его личные данные остались при себе. Напомним, что ранее соцсеть объявила о внедрении такой услуги.

Также Стив Возняк поддержал нынешнего главу Apple Тима Кука, который раскритиковал "Фейсбук" и заявил, что Apple никогда не вляпалась бы в подобную историю. "Apple делает свои деньги на хороших гаджетах, а не на людях. Как говорится, для "Фейсбука" вы просто продукт", - резюмировал Возняк.

Скандал с участием соцсети связан со сливом данных 87 млн пользователей. Напомним, что из-за этого инцидента "Фейсбук" уже покинули актёр Уилл Феррел, певица Шер, Tesla и SpaceX, медиахолдинг Playboy Enterprises, издающий журнал Playboy.

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